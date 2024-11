L’ufficio postale di Bologna centro riapre nella nuova sede

Poste Italiane comunica che venerdì 15 novembre aprirà con i consueti orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, nella nuova sede in via dè Foscherari 19/C, l’ufficio postale di Bologna Centro.

Nei tre giorni (11, 12 e 13 novembre) degli interventi di trasferimento logistico saranno garantiti i servizi postali e finanziari nella sede di piazza Minghetti, mentre giovedì 14 novembre sarà chiuso al pubblico.

Il nuovo ufficio postale di Bologna Centro offrirà ai cittadini i servizi: un ATM Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L’ATM Postamat è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code e dove è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica, grazie alla nuova funzionalità “cardless”, utilizzando semplicemente le app “PostePay” e “BancoPosta” per effettuare operazioni di prelievo in pochi passaggi e in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone. Sarà, inoltre, possibile prenotare il proprio turno allo sportello in modo semplice e veloce grazie alla possibilità di prendere appuntamento direttamente da PC, tablet e smartphone, tramite il sito www.poste.it o dalle APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”, risparmiando tempo ed evitando le attese.