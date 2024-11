Guastalla, “Mettiamo radici per il Futuro”: prenotazione di piante forestali fino al 12 novembre 2024

Anche quest’anno la Regione Emilia Romagna si impegna nel progetto “Mettiamo radici per il Futuro”, rendendo disponibili gratuitamente numerose piante forestali da mettere a dimora presso le aree verdi di proprietà. L’Amministrazione regionale, che ha investito complessivamente circa 13 milioni di euro, continua a puntare sugli alberi, alleati preziosi per migliorare la qualità dell’aria, l’ambiente e il paesaggio, specie nelle città e nelle aree di pianura. L’obiettivo di questa importante iniziativa rivolta ai cittadini e sostenuta, come sempre, dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Guastalla, è fare diventare l’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia attraverso la messa a dimora di 4,5 milioni di alberi in più entro il 2025, uno per ciascuno dei suoi abitanti.

Perché aderire al progetto “METTIAMO RADICI PER IL FUTURO”?

Piantare alberi è un’azione che possiamo fare tutti. Alberi collocati nel terreno giusto e ben curati crescono al meglio delle loro potenzialità, permettendo di immagazzinare CO2 e attenuare la crisi climatica, abbattere le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), contenere i picchi di temperatura, attutire i rumori del traffico, produrre ossigeno e rendere più gradevole il paesaggio in cui viviamo.

Chi può prenotare le piante forestali?

Le piante possono essere prenotate solo dai residenti del comune di Guastalla e dovranno essere piantate all’interno delle rispettive proprietà, quindi non in aree pubbliche, di uso pubblico o di terzi diversi dal richiedente.

Come prenotare?

. procurarsi il modulo, scaricandolo e stampandolo dal sito web del Comune di Guastalla oppure ritirandolo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (i moduli sono esposti all’esterno alla base della vetrata) o, ancora, presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini in piazza Garibaldi 1, negli orari di apertura (da martedì a sabato 9.00-12.30, martedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30).

. compilare il modulo di richiesta, indicando il numero e il tipo di essenze desiderate, scegliendo tra quelle elencate.

. inviare il modulo compilato tramite mail a l.veronesi@comune.guastalla.re.it o consegnarlo all’U.R.P. , inserendolo nella scatola posta all’esterno dell’ingresso.

Le prenotazioni saranno accettate fino a martedì 12 novembre 2024 .

La distribuzione avverrà, fino ad esaurimento scorte, domenica 17 novembre 2024 presso il Municipio, lato via Gonzaga, anticipando la Festa dell’Albero 2024 che si terrà il giorno 21 Novembre.