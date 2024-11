Gran finale domenica al Teatro San Prospero per il Reggio Film Festival

Gran finale, domenica 10 novembre al Teatro San Prospero di Reggio Emilia, per il Reggio Film Festival 2024. Alle ore 9.30 e alle ore 14.30 sono in programma due dense selezioni di cortometraggi internazionali. Spazio poi a tre incontri.

Alle ore 17.30 La creatività dell’errore, a cura di Annalisa Califano e Marco Zanichelli, con Silvia Moretti, Luca Giovanardi, Sandro Natalini, Arianna Lerussi e Silvia Invidia: «La creazione artistica procede per esperimenti, intuizioni, visioni che inseguono il pensiero laterale… e talvolta anche per errori!» riflettono i curatori «L’errore è in grado di aprire nuove strade e indicare nuovi percorsi espressivi, diviene un vero e proprio approccio creativo. Ciò attraversa tutte le arti, dal cinema, alla musica, alle arti visive. L’errore e la predilezione per lo “sbagliato” possono trasformarsi in metodo e divenire strumento per abbattere canoni espressivi consolidati e creare nuove estetiche. Si potrebbe quasi dire “Errata no corrige”».

Alle ore 19 Boris Seewald sarà in dialogo con Nicola Guarino. Seewald, pluripremiato regista di video con sede a Berlino, tratta il video come una coreografia, componendo e disponendo le immagini in modo ritmico, a complemento della musica e del suono. Attratto dalla sperimentazione e dal non convenzionale, utilizza una varietà di tecniche nel suo lavoro, combinando l’animazione astratta e i media misti con filmati in azione dal vivo. Insignito di numerosi premi, tra cui il Cinedans Dioraphte Jury Award e il Promax Award in Gold, i suoi film sono rinomati per lo stile pittoresco e la musicalità.

Alle ore 21 incontro con la giuria internazionale del Reggio Film Festival 2024, composta da Alice Rotiroti, Marco Righi e Boris Seewald.

Seguirà la premiazione e proiezione dei cortometraggi vincitori di questa densa edizione.

Il Teatro San Prospero si trova in via Guidelli 5 a Reggio Emilia.

Ingresso libero e gratuito.

Info sul Reggio Film Festival e programma completo: http://www.reggiofilmfestival.it/.