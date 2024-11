Elezioni regionali del 17 e 18 novembre, voto assistito in cabina per chi ha impedimenti

Anche per le prossime elezioni regionali in programma il 17 e 18 novembre, gli elettori affetti da grave infermità potranno richiedere il certificato medico per l’assistenza in cabina elettorale.

In particolare, la persona affetta da gravi deficit visivi, motori, anatomici o altro impedimento di analoga gravità che impedisce l’espressione del voto in modo autonomo può richiedere all’Azienda USL di Modena il certificato medico che gli consente di esercitare il diritto al voto con l’aiuto di un elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, appartenente a qualsiasi comune italiano.

Il certificato medico rilasciato dall’Ausl deve essere presentato all’ufficio elettorale del Comune dell’interessato, che pone nella tessera elettorale personale l’apposito timbro “AVD”, al fine di autorizzare l’accompagnamento al voto.

La persona interessata può richiedere il certificato in qualsiasi periodo dell’anno prenotando la prestazione gratuita:

– di persona, presso una delle farmacia della provincia di Modena

– telefonando al numero verde 800 239 123, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 13:00

Il rilascio del certificato può anche essere richiesto durante la visita medica per l’accertamento della disabilità.

Nella settimana precedente il voto – da lunedì 11 fino a lunedì 18 novembre 2024 – gli elettori interessati possono ottenere il certificato medico presentandosi anche in libero accesso presso tutti gli ambulatori di Medicina legale e risk management dell’Ausl di Modena presenti in provincia.

Inoltre, domenica 17 novembre 2024 il personale medico della Medicina legale e risk management dell’Ausl di Modena sarà presente presso le sedi dei Comuni di Carpi, Castelfranco, Mirandola, Modena, Sassuolo, Pavullo e Vignola.

Tutte le informazioni sugli orari degli ambulatori e le relative sedi sono consultabili alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/votoassistito