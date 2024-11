Condannato in via definitiva per furti e rapine: arrestato e portato in carcere dalla Polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di ieri, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, un 32enne tunisino.

Il soggetto, pluripregiudicato ma regolare sul territorio nazionale, è stato condannato in via definitiva a scontare una pena residua di tre anni e sei mesi per aver commesso, nel corso degli ultimi anni, alcuni reati contro il patrimonio, prevalentemente furti e rapine, nel territorio di Reggio Emilia.

Dopo la condanna definitiva, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, ha emesso, il 2 novembre scorso, l’ordine di esecuzione per la carcerazione.

In virtù di ciò, ieri gli operatori della Squadra Mobile sono riusciti a intercettarlo ancora sul territorio reggiano e lo hanno tratto in arresto. Dopo i consueti accertamenti di rito, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove dovrà scontare il residuo di pena.