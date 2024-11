Camminata di Santa Caterina. Tre percorsi per tutte le età e una gara tra le scuole del territorio

In cammino per Santa Caterina. L’appuntamento è per domenica 10 novembre. Tre lunghezze: una mezza maratona competitiva, un percorso da 9,7 km e uno adatto a famiglie e bambini da 4 km. Parte questa domenica 10 novembre la tradizionale manifestazione podistica, sempre partecipatissima, che lancia il mese dedicato alla santa patrona del nostro comune, le cui celebrazioni ufficiali si terranno il 25 novembre. Sarà la 52esima edizione che la Polisportiva Scandianese organizza in collaborazione con Uisp e con i comuni di Scandiano, Casalgrande e Castellarano. Il ricavato della manifestazione dedicata alle scuole, denominata “Santa Caterina school run” verrà devoluto agli istituti del territorio.

Il ritrovo sarà per tutti dalle ore 8 allo Stadio Torelli di Scandiano. Alle 9,15 scatteranno gli atleti che si confronteranno sulla 24 km competitiva, che arriverà fino al Monte delle 3 Croci affrontando un dislivello di 450 metri. Stesso orario per chi vorrà affrontare la corsa podistica competitiva sul percorso più breve da 9,7 km. Per entrambe, se non si fosse iscritti all’Uisp, basterà presentarsi muniti del certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera.

Mentre subito a ruota, alle 9,20, prenderà il via la camminata non competitiva sui due percorsi alternativi (9,7 e 4 km). Per il tracciato da 9,7 km è previsto un punto ristoro a metà e all’arrivo.

Su questi ultimi due percorsi si terrà anche la Santa Caterina School run, pensata per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Scandiano. Possono partecipare studenti, insegnanti, famigliari e amici. Le iscrizioni si raccolgono nei giorni precedenti nella sede della Polisportiva o la mattina della manifestazione dalle 8. La quota d’iscrizione è di 2,5 euro con premio di partecipazione a tutti gli iscritti. Le prime scuole più numerose riceveranno buoni spesa dai 50 ai 300 euro.