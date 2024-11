Bomporto, da lunedì 18 novembre lo sportello Hera si trasferisce in piazza Matteotti

Da lunedì 18 novembre lo sportello Hera di Bomporto si trasferirà in piazza Matteotti 34. L’orario di apertura dello sportello rimane invariato: il servizio è attivo due volte a settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13. Giovedì 14 novembre sarà quindi l’ultima giornata di apertura nei locali in via per Modena 7.

Il nuovo sportello risponde all’esigenza di offrire agli abitanti di Bomporto uno spazio dedicato e più funzionale: qui sarà possibile ritirare le dotazioni per la raccolta differenziata, chiedere informazioni sui Servizi Ambientali gestiti dalla multiutility, chiarimenti sulle bollette, rateizzazioni, domiciliazioni, nuovi allacci, installazione contatori e operazioni contrattuali.

Si avvisa inoltre che lunedì 11 novembre lo sportello Hera sarà chiuso: in questa giornata per la consegna di dotazioni ambientali i cittadini possono rivolgersi alla stazione ecologica di via Testa dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Per qualsiasi informazione e operazione sono attivi i canali informativi del Gruppo Hera: il sito www.gruppohera.it, il Servizio Clienti 800 999 500 (per famiglie) e 800 999 700 (per aziende), l’App My Hera, nonché l’app Il Rifiutologo dove è possibile trovare in base all’indirizzo di residenza l’esatta modalità di servizio prevista.