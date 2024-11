Alluvione, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria di Bologna e Imola promuovono la raccolta della Città metropolitana in favore della popolazione colpita

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di Bologna e Imola, insieme ai Presidenti delle Associazioni datoriali territoriali, fanno appello comune alle imprese del territorio, lavoratori e lavoratrici, per contribuire alla raccolta fondi lanciata dalla Città metropolitana in favore della popolazione colpita dall’alluvione.

Questo il testo condiviso che sarà diffuso: “Per far fronte alla terribile emergenza post alluvione che stanno affrontando la città di Bologna e gran parte del territorio metropolitano, i Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil Bologna unitamente alle Associazioni datoriali del territorio impegnano le proprie strutture e imprese associate affinché ci si adoperi a una specifica raccolta fondi, da attivare in ogni luogo di lavoro e nelle modalità già utilizzate in situazioni analoghe. Intendiamo operare sin da subito, condividendo l’appello delle Istituzioni. Le risorse raccolte saranno destinate al Fondo di Comunità promosso dalla Città metropolitana in favore della popolazione colpita da frane e allagamenti”.

La comunicazione poi riporterà gli estremi per contribuire:

IBAN IT38F0306902477100000300304 intestato a “Citta metropolitana di Bologna Emergenza alluvione”

Causale: “Alluvione 2024”