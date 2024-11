Aggiornamento in merito alle chiusure previste sul Raccordo di Casalecchio e sulla A1

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione di Bologna Casalecchio, a seguito dei danni causati dal maltempo, la riapertura della stazione – in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona/Padova – è stata posticipata alle 23:00 di sabato 30 novembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Firenze.

In alternativa, si consiglia di potrà utilizzare l’entrata della stazione di Badia sulla A1 Direttissima, di Rioveggio sulla A1 Panoramica, di Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa, in modalità continuativa fino al 30 novembre, in entrata verso Ancona, per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione.

In alternativa alla chiusura di Sasso Marconi, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.