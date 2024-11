Si aggira con fare sospetto tra le auto, viene trovata con addosso oggetti rubati: denunciata 41enne dalla Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 novembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano nei pressi di via Terrachini, su segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, di una donna che si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate guardando all’interno e tentando di aprirle.

Giunti immediatamente nei luoghi della segnalazione, gli agenti rintracciavano subito la donna, una 41enne italiana, volto molto noto alle forze di Polizia con diversi precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio.

Chiesta contezza alla 41enne di cosa stesse facendo in quei luoghi la donna forniva risposte evasive tentando più volte di allontanarsi. Sottoposta a perquisizione personale, la 41enne veniva trovata in possesso di un coltellino svizzero multiuso e una tenaglia in acciaio, occultati in una tasca della giacca indossata.

Condotta in Questura per degli accertamenti più approfonditi, addosso alla donna venivano rinvenuti, inoltre, una tessera carburante intestata ad una società, una carta di identità di proprietà di un soggetto terzo oltre che due telefoni cellulari poi appurato essere provento di un furto consumato qualche giorno prima.

Al termine degli accertamenti di rito, la donna è stata deferita in stato di libertà per le ipotesi di reato di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il coltellino e la tenaglia in acciaio venivano sequestrati dagli operatori mentre i telefoni, la tessera carburante e il documento di identità venivano restituiti ai legittimi proprietari.