Modena: con “Fermata Molza” riqualificazione e presidio sociale

Interventi di riqualificazione nell’area della Tenda, con il miglioramento dell’illuminazione nella zona esterna, e in piazzale Primo Maggio, con l’apertura di un Infopoint. Ma anche il potenziamento del presidio istituzionale e sociale di tutta l’area dell’Autostazione con la proposta di attività diverse, rivolte prevalentemente ai giovani e che rendano la zona viva nell’arco di tutta la giornata, da definire attraverso laboratori di coprogettazione che partiranno il 23 novembre.

È il contenuto del progetto “Fermata Molza” che ha l’obiettivo di migliorare il benessere e il grado di sicurezza dei frequentatori e dei residenti della zona autocorriere, con particolare attenzione ai giovani, studenti e studentesse nella fascia d’età dai 15 ai 20 anni.

Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale, ha un valore complessivo di 200 mila euro e gode di un finanziamento di 140 mila euro da parte di Fondazione di Modena nell’ambito del Bando Personae.

Due le linee di intervento previste: la riqualificazione dell’area della Tenda, adiacente al PalaMolza, con un intervento sull’illuminazione esterna, per renderla struttura più attrattiva e visibile, ma anche degli interni della Tenda stessa, in particolare il rinnovamento dei bagni, perché la struttura che fa capo alle Politiche giovanili del Comune sarà uno dei centri delle attività in progetto. La riqualificazione dell’area prevede anche la riqualificazione di due “baracchine” da adibire Infopoint in piazzale Primo Maggio. L’esecuzione dei lavori è programmata durante le vacanze natalizie.

La seconda linea di intervento riguarda il potenziamento del presidio sociale del territorio con azioni che emergeranno anche dall’attivazione di un percorso partecipativo di “Policy Lab” improntato sulla coprogettazione e che prevede il coinvolgimento attivo e diretto di tutta la comunità della zona, dagli studenti, che saranno chiamati a essere protagonisti e artefici di idee e proposte condivise, ai soggetti pubblici e privati, gestori e fruitori di servizi, esercenti.

I laboratori di coprogettazione in programma sono tre: il primo già in calendario per sabato 23 novembre, i due successivi programmati nell’anno nuovo. Ai laboratori, che durano tutta la giornata, sono invitati a partecipare gli studenti delle scuole superiori che gravitano sulla zona (gli istituti Barozzi, Corni, Muratori), i rappresentanti delle associazioni e degli enti partner del progetto, l’associazione Sportpertutti, Seta, Amo, Azienda Asl, i servizi di educativa di strada, unità di strada, mediatori dei conflitti, animatori, youth worker, volontari della sicurezza, commercianti della zona.

Tra le iniziative che potranno essere attivate la possibilità di utilizzare La Tenda nelle fasce orarie di uscita dalla scuola e nel primo pomeriggio per corsi e iniziative culturali all’interno della Tenda, corsi sportivi all’interno e all’esterno del PalaMolza, percorsi di formazione e orientamento al lavoro, al volontariato e ai servizi che la città offre alle giovani generazioni, momenti sensibilizzazione sull’utilizzo corretto degli spazi pubblici e dei mezzi di trasporto, presidio del territorio da degli operatori del servizio di educativa di strada.