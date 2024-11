“Mai più sola” a Nonantola un ciclo di incontri per sensibilizzare contro la violenza alle donne

“Mai più sola” è il calendario di iniziative per la Giornata internazionale del 25 novembre contro la violenza alle donne, promosso dall’associazione Banca del Tempo di Nonantola in collaborazione con le associazioni Centro Antiviolenza, Donne e Giustizia, sindacato pensionati Spi Cgil, Pace e solidarietà e Nonantola film festival. Con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Comune di Nonantola.

Quattro incontri presso Scialla Spazio Giovani (via C.Battisti,1) a Nonantola rivolti alla cittadinanza con particolare attenzione alle donne in difficoltà per dare informazioni sui percorsi di sostegno, assistenza e protezione presenti sul territorio.

Si comincia sabato 9 novembre (ore 17) con la presentazione del libro “Storie di donne semplicemente uniche” di Gisella Fidelio (edizioni Edup, 2024). Dialoga con l’autrice Susanna Bianconi. Letture a cura di Paola Cuoghi.

Sabato 16 novembre (ore 17) l’incontro “Al fianco delle donne” con la presentazione di Rosanna Bartolini delle attività di ascolto degli sportelli “Donne contro la violenza” dell’Unione Comuni del Sorbara.

Sabato 23 novembre (ore 17) “Molestie sul lavoro e Codice Rosso…Pillole di diritto” incontro con le avvocate Gabriella Cassibba e Laura Caputo specializzate in diritto antidiscriminatorio e sulla violenza di genere.

Domenica 1° dicembre (ore 15) proiezione del film “La vita possibile” di Ivano De Matteo , storie d’amore e di amicizia, di speranza e cambiamento, un racconto emozionante sull’Italia di oggi.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.