Gattile comunale di Bologna chiuso al pubblico per la presenza di casi di parvovirosi

Il gattile del Comune di Bologna, a causa della comparsa di casi di parvovirosi, a scopo precauzionale è momentaneamente chiuso al pubblico, per contenere i contagi e per l’applicazione dei protocolli sanitari. La patologia non è trasmissibile all’uomo.

Nel mese di ottobre l’elevato numero di ingressi di cuccioli dal territorio ha portato all’interno della struttura la patologia.

Il personale del gattile sta garantendo tutte le attività di cura e sanitarie dei gatti ospitati e sono state messe in atto rigorose misure igienico sanitarie, secondo le indicazioni del responsabile sanitario della struttura e dell’Ausl di Bologna, al fine di proteggere gli animali ospiti ed evitare il diffondersi dell’infezione.

La chiusura del gattile comporta la sospensione delle visite dei cittadini per l’adozione dei gatti. Le eventuali richieste o le segnalazioni da parte dei cittadini devono essere sempre precedute da un contatto telefonico con il gattile, per dare precedenza alle situazioni prioritarie.

Non ci sono variazioni rispetto alle attività di emergenza per eventuali gatti feriti, incidentati o cuccioli per le quali restano le modalità di contatto come indicato nella pagina: https://comune.bologna.it/luoghi/rifugio-del-cane-e-del-gatto

Il Comune ha inoltre avviato una collaborazione con un altro gattile per i casi prioritari e urgenti, che resterà attiva per tutto il tempo strettamente necessario alla riapertura del gattile.