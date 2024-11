Energica Motor Company Soliera, Fiom Cgil Modena: “Esito positivo per l’apertura della Cigs. Ora necessario pensare al futuro del sito industriale”

Si è tenuto stamattina con modalità da remoto l’esame congiunto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’apertura della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività per i 37 lavoratori rimasti in Energica Motor Company di Soliera, sotto procedura di liquidazione giudiziale dal 22 ottobre.

Il Ministero del lavoro ha quindi dichiarato concluso con esito positivo l’esame congiunto e una volta trasmesso il verbale alla Direzione generale, potrà essere autorizzato come auspicato dalla Fiom Cgil, e avrà validità retroattiva e durata sino al 31.12.2024, limite temporale disposto in base alla capienza annuale del Fondo nazionale.

In tale senso, la Fiom Cgil auspica un rapido rifinanziamento del Fondo nazionale che consenta la prosecuzione dell’ammortizzatore sociale anche per il 2025.

Durante l’incontro la Fiom Cgil ha espresso preoccupazione per le tempistiche di reindustrializzazione del sito, ha chiesto al liquidatore di velocizzare l’azione di ricerca di eventuali acquirenti per non disperdere le professionalità presenti in azienda e che si renderanno necessarie per la ripartenza produttiva.