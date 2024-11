“Che fico quest’albero”: animazioni per bambini domenica al Castello di Spezzano

Continuano al castello di Spezzano le domeniche dedicate a giovanissimi esploratori, dai 4 ai 10 anni, con “Strabilianti avventure a corte” alla scoperta di piante e sapori.

Domenica 10 novembre, dalle 16.00 alle 18.00, è in programma un laboratorio creativo alla scoperta delle magiche ricette del giardino del Castello e in particolare dei fichi. Gli accompagnatori dei bambini partecipanti potranno sostare in Museo e partecipare alla visita del Castello.

Gli appuntamenti a corte proseguono domenica 24 novembre con la caccia all’ingrediente de “Il viaggio di una goccia d’olio” e domenica 1° dicembre con “La storia segreta del Rosmarino”, animazione con laboratorio.

La prenotazione è obbligatoria alla mail castellospezzano@gmail.com. Il costo è di 5 euro a partecipante, inclusa la merenda.

Per informazioni: 335 440372, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.