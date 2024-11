A Castelnuovo Rangone c’è la Fiera dell’Ecosostenibilità

Mercatini, prodotti bio, musica dal vivo e sport in compagnia. Due giorni nel segno della sostenibilità e dei sani stili di vita a Castelnuovo Rangone con la Fiera dell’Ecosostenibilità, organizzata dall’Amministrazione comunale in centro storico. Si comincia sabato 9 novembre alle 10 dalla nuova piazza Edmondo Berselli, sede di partenza della camminata al Parco Rio Gamberi e condivisione di pratiche di consapevolezza in natura in compagnia del dottor Gaspare Palmieri (per prenotarsi, telefonare al numero 366-4029354).

Domenica 10 novembre il piatto forte del week end: dalla mattina in centro saranno allestiti i mercati del riciclo e della sostenibilità, il mercato agricolo biologico Biopanaro, arte e ingegno naturale, i mercatini di compravendita e scambio giochi e gli stand gastronomici. Non solo “bancarelle”: nel corso della giornata sarà possibile degustare dei prodotti delle aziende del Distretto Biologico Valli del Panaro e appennino Modenese, mentre l’intrattenimento è affidato ai Manjola, che porteranno la loro musica folk lungo le strade di Castelnuovo.

Nel corso del fine settimana, sarà inoltre allestita presso la Sala del Torrione la mostra fotografica Fuori Fuoco, a cura di Onironautica ETS.