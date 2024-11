Scuola, sabato torna a Reggio Emilia “La Provincia che orienta”

Sabato 9 novembre torna “La Provincia che orienta”, l’apprezzato Salone dell’orientamento che da ormai 15 anni accompagna gli studenti di terza media e le loro famiglie nell’importante scelta della scuola superiore alla quale iscriversi. Torna a farlo, dopo alcuni anni di edizioni online a causa dell’emergenza sanitaria, in presenza con una modalità più diretta e fruibile per le famiglie e per i circa cinquemila studenti di terza media.

La cornice sarà sempre Palazzo Dossetti – sede dell’Università di Modena e Reggio Emilia in viale Allegri, dove prima della pandemia si registravano oltre ottomila visitatori – ma con una formula leggermente diversa rispetto al passato. Dalle 10 alle 17 di sabato al primo e al secondo piano di Palazzo Dossetti (la piantina con la dislocazione degli istituti può essere consultata e scaricata dal sito Internet della Provincia) saranno presenti punti informativi di tutte le 24 scuole superiori reggiane e dei 6 enti di formazioni professionale dove docenti e studenti saranno a disposizione per illustrare gli indirizzi e le loro caratteristiche, rispondere a domande ed in generale fornire indicazione utili all’orientamento scolastico. Non ci sarà, invece, la tradizionale illustrazione in aula magna dei singoli istituti da parte dei dirigenti scolastici, che si è già svolta il 23 ottobre scorso – sempre in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e Ifoa – e la cui registrazione è disponibile sul sito Internet e sul canale Youtube della Provincia.

“La scelta della scuola superiore è un momento importante per gli studenti, chiamati a una decisione che va ponderata con attenzione, valutando gli interessi e le potenzialità di ogni ragazzo – sottolinea la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega all’Istruzione, Francesca Bedogni – Questi momenti informativi rappresentano uno strumento sempre più fondamentale per far conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie le ottime scuole presenti nel nostro territorio, che offrono indirizzi e curricula diversificati, e per evitare, attraverso una scelta ragionata e consapevole, dispersione ed abbandono, promuovendo il successo formativo dei nostri giovani”.

Sabato a “La Provincia che orienta” saranno coinvolti tutti i 24 istituti superiori presenti nella nostra provincia e i 6 enti di formazione professionale (Centro studi e lavoro La cremeria, Enaip Don Agostini, Fondazione Simonini, Form.art, Ciofs -Emilia Romagna e Centro di Formazione Bassa Reggiana). Questo l’elenco delle scuole: Ariosto Spallanzani, Moro, Chierici, Matilde di Canossa, Zanelli-Secchi, Pascal, Nobili, Scaruffi-Levi-Tricolore, Filippo Re, Motti, Galvani Iodi e le paritarie Iess e Iexs di Reggio Emilia; Cattaneo Dall’Aglio e Mandela di Castelnovo Monti; liceo Corso, Einaudi, Convitto Corso e San Tomaso d’Aquino (paritaria) di Correggio; Russell e Carrara di Guastalla; D’Arzo di Montecchio; San Gregorio Magno (paritaria) di Sant’Ilario d’Enza e Gobetti di Scandiano. L’accesso, ovviamente, è libero.