San Felice sul Panaro: domenica 10 novembre si commemora in paese il 4 novembre

Domenica 10 novembre a San Felice sul Panaro si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 4 novembre.

Si comincia alle 10.30 con il raduno di “Comitato Comunale Permanente per la Memoria e le Celebrazioni” e autorità presso la chiesa di piazza Italia per partecipare alla messa. Alle 11.30 corteo per le vie del centro con partenza da piazza Italia, per arrivare su via Mazzini, e a seguire fino al parco Marinai d’Italia. Alle 11.40, presso il parco Marinai d’Italia, si svolgerà l’alzabandiera con deposizione di una corona d’alloro. Alle 11.50 al Monumento ai Caduti in piazza Rocca ci saranno la deposizione di una corona d’alloro e il saluto dell’Amministrazione comunale. I cittadini sono invitati a partecipare e a esporre il Tricolore.