Sabato mattina, ad Albinea, s’inaugura la panchina rosa

Sabato 9 novembre, alle ore 10:30, Auser, Senonaltro, Comune di Albinea inaugurano una panchina rosa davanti alla Farmacia comunale di Albinea.

Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della prevenzione contro il tumore al seno. L’evento vedrà gli interventi delle associazioni in campo, che porteranno la loro testimonianza circa la reciproca collaborazione e in merito all’impegno a favore della salute.

In occasione dell’inaugurazione della panchina, inoltre, Auser donerà a Senonaltro le coperte realizzate dalle volontarie del filòs Auser di Albinea nel corso degli incontri che settimanalmente si tengono presso la biblioteca locale. I manufatti saranno destinati –tramite il progetto “Rosaterapia”, promosso da Senonaltro– alle donne con tumore al seno in cura presso il reparto di Radioterapia Oncologica dell’Arcispedale Santamaria Nuova di Reggio Emilia.

Saranno presenti la coordinatrice di Senonaltro Roberta Piccinini, la presidente di Auser Albinea Stefania Manenti e Giuseppe D’Antonio della presidenza provinciale di Auser.