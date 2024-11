Novellara, si pulisce la Bassa

Sabato 9 novembre torna anche a Novellara l’iniziativa di volontariato ambientale “Puliamo la Bassa”, giornata di raccolta rifiuti abbandonati e pulizia in tutti gli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana. Un appuntamento condiviso con Legambiente nell’ambito del progetto nazionale “Puliamo il Mondo” e con Reggio ripuliamoci.

L’Unione Bassa Reggiana, dunque, ha deciso di aderire all’iniziativa con Sabar Spa come partner che, insieme a Legambiente, fornirà ai volontari un apposito kit (cappellino, guanti e pettorina) per svolgere le attività di pulizia. Referente per Novellara è l’assessore ad ambiente e mobilità Alberto Razzini che, insieme alle associazioni e ai cittadini del territorio, ha scelto i luoghi da ripulire, organizzato la giornata e vi prenderà parte.

A Novellara sono stati individuati i luoghi in cui intervenire, che saranno soprattutto i parchi pubblici ed i parcheggi dei supermercati sul territorio.

Ritrovo sabato 9 novembre alle ore 8:30 presso il Cortile della Rocca dei Gonzaga, per la distribuzione dei kit e la suddivisione in gruppi. Per informazioni: 0522/655466 segreteriasindaco@comune.novelllara.re.it