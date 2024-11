Laboratorio gratuito di robotica, sabato 9 novembre presso la ludoteca di Villa Bianchi a Casinalbo

Si terrà sabato 9 novembre alle ore 16, presso la ludoteca di Villa Bianchi a Casinalbo (via Landucci 1) un laboratorio di robotica con mattoncini Lego, per ragazzi e ragazze da 10 a 14 anni.

Il laboratorio è a cura dell’Associazione Civibox, gratuito ma con prenotazione obbligatoria al numero 059 416106 o alla mail centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it.

La ludoteca di Villa Bianchi è uno spazio attivo presso la sede del Centro per le Famiglie e propone giochi da tavolo per adulti, ragazzi e bambini dai 3 anni. Essa dispone anche di uno spazio per i più piccoli, in cui è possibile scoprire, costruire e inventare utilizzando diversi materiali e approcciarsi ai primi giochi da tavolo.

La ludoteca è aperta il mercoledì e un sabato al mese, dalle 15.30 alle 18.30, con ingresso libero e gratuito.