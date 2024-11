In occasione dei venticinque anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, la Biblioteca Panizzi ospita due incontri

Sono passati venticinque anni dalla scomparsa di Faber – Fabrizio De Andrè -, uno tra i più grandi cantautori e poeti italiani contemporanei. In Biblioteca Panizzi si intende omaggiarlo e ricordarlo attraverso due incontri realizzati in collaborazione con Arci Reggio Emilia – Scuola di musica Cepam nell’ambito della rassegna So(g)nante.

“In direzione ostinata e contraria. Il viaggio di Fabrizio De Andrè” è il titolo del primo incontro, che si svolgerà sabato 9 novembre alle 17.00 in Sala degli Artisti, con la cura di Tiziano Bellelli. L’incontro sarà un’occasione per approfondire il percorso umano e artistico di De Andrè. Il cantautore, la cui arte si intreccia indissolubilmente con la poesia, ha sempre cercato nuove strade musicali e poetiche, affidandosi a vari collaboratori di assoluto valore che sapessero però diventare tutt’uno con lui e la sua incomparabile arte.

Il ciclo proseguirà sabato 23 novembre, sempre alle ore 17.00 in Sala degli Artisti, con “Le tre vesti di Spoon River”: un viaggio attraverso l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che grazie alla traduzione di Fernanda Pivano ha ispirato De Andrè nell’album capolavoro del 1971 “Non al denaro, non all’amore né al cielo“. Il titolo dell’album è, infatti, tratto da un verso della Collina, la prima poesia della raccolta, che nella traduzione di Fernanda Pivano (l’unica disponibile all’epoca) suona leggermente diverso, e cioè “né al denaro, né all’amore, né al cielo”. Comprende nove canzoni, disposte in base a un progetto che l’autore spiega, dichiarando di aver voluto affrontare due temi: l’invidia (uno dei vizi capitali) nel lato A e la scienza (il suo uso e il suo significato simbolico) nel lato B. L’incontro è a cura di Tiziano Bellelli e Sara Dieci.

So(g)nante è una rassegna di incontri a tema musicale curata dalla scuola di musica Cepam di Reggio Emilia e dagli artisti con cui collabora. Nasce nel 2020 attraverso la realizzazione di alcuni appuntamenti online rivolti agli allievi e finalizzati a stimolare in loro curiosità e desiderio di approfondimento. A partire dal 2021 approda in presenza e si apre al pubblico ampio, rivolgendosi a chiunque desideri scoprire nuovi aspetti del mondo musicale. La rassegna, nata come progetto sperimentale, ha rivelato nel corso del tempo la propria potenzialità divulgativa, favorita dal carattere multidisciplinare e multiculturale dei contenuti proposti. Durante gli incontri la musica presenta i suoi abiti multiformi, svelando i propri misteri, intersecandosi con le altre forme artistiche e permettendo ai partecipanti di ascoltare, osservare, scoprire, confrontarsi.

Ingresso libero.

