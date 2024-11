Il sindaco Marco Massari ha firmato l’atto di nomina dei CDA di Fcr e Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia

Il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha firmato questa mattina l’atto di nomina degli amministratori – presidenti e membri del consiglio di amministrazione – di due enti partecipati dal Comune di Reggio, vale a dire Farmacie Comunali Riunite (FCR) e Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia. I due Cda rimarranno in carica fino alla scadenza dell’attuale mandato amministrativo.

FARMACIE COMUNALI RIUNTE

Per quanto riguarda Farmacie Comunali Riunite, Azienda Speciale poliservizi del Comune che ha in gestione la rete di Farmacie comunali reggiane, è stato confermato il presidente uscente Andrea Capelli. Membri effettivi del Cda sono Elisabetta Negri e Luigi Gesaldi; membri supplenti sono Marco Scarpati e Claudia Tondelli.

Andrea Capelli è Presidente di Fcr dal 2020. Laureato in Economia e Finanza all’Università di Parma; ha conseguito titoli di formazione professionale in diversi campi; ha lavorato in aziende private quale responsabile della pianificazione finanziaria e del controllo di gestione e, quale lavoratore autonomo, nell’intermediazione di polizze assicurative. E’ stato consigliere comunale per due consigliature, ricoprendo fra l’altro il ruolo di Capogruppo e di presidente di Commissione consiliare.

Elisabetta Negri ha una lunga carriera alle spalle all’interno dell’Azienda USL di Reggio Emilia, prima come Responsabile dell’Area Sociale del Distretto reggiano, poi come Direttore delle Attività Socio Sanitarie e infine come Direttore di Distretto, ruolo che ricoperto dal 2016 al 2024. Laureata in scienze politiche a indirizzo politico sociale, ha conseguito un Master di Alta Formazione continua e permanente in Programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari ed ha alle spalle diverse docenze e pubblicazioni in materia sociosanitaria.

Marco Scarpati è confermato nel Cda dell’azienda partecipata. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Parma, esercita la professione di avvocato con abilitazione alle giurisdizioni superiori, è docente universitario in Diritto minorile nazionale e internazionale al Master interdisciplinare in Diritto dell’infanzia e dell’adolescenza all’Università degli studi di Milano-Bicocca. Ha svolto docenza universitaria anche nelle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Pavia, in materie inerenti la tutela dei diritti dei minori, diritto di famiglia e diritto dell’economia e delle organizzazioni internazionali.

Luigi Gesaldi, 54 anni, è Ragionere Commercialista e Revisore Contabile. Dal 2009 è socio dello studio “Di Lorenzo – Moratti – Gesaldi”, è consulente in materia fiscale, societaria e controllo di gestione di numerose società italiane e estere, sia commerciali sia industriali. Riveste la carica di componente del Collegio Sindacale in diverse società anche quotate alla Borsa di Milano. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1995, dal 1998 al 2004 è stato docente di economia e finanza in master post-laurea presso IFOA e e CESCOT, nonché supplente di diritto tributario presso il Diploma di Laurea in Economia e Commercio di Reggio Emilia.

Claudia Tondelli, laureata in scienze politiche e con un Master in Business Administration alla BBS, è SR Manager- HR & Stewardship di Relhko (Lombardini srl), presso cui si occupa di fornire visione, direzione e leadership all’organizzazione ma anche di costruire l’ambiente di lavoro e le politiche contrattuali più corrette. Sempre in ambito HR ha infatti maturato esperienze anche all’interno di C.E.D.A. Despar Spa. Rilevante, in ambito formativo, anche il progetto Women on Board, che promuove l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private.

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D’INFANZIA

L’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia ha tra le sue finalità quella di programmare, gestire e potenziare tutte le attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Reggio di Emilia.

Il nuovo Cda, per effetto dell’atto firmato dal sindaco Marco Massari, sarà guidato dal presidente Federico Ruozzi, ne faranno parte anche Margherita Chiarenza, Alessandra Landini, Yabre Abdou ed Emanuela Gallingani.

Federico Ruozzi è professore in storia del cristianesimo presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove insegna “Storia delle relazioni interreligiose” ed è stato visiting professor a Oxford. È il delegato del Dipartimento alla comunicazione e alla Terza Missione. Ha studiato la vita e le opere di don Lorenzo Milani e ne ha curato l’opera omnia in edizione critica per i Meridiani Mondadori. Ha fatto parte del comitato scientifico che ha organizzato il G20 interfaith in italia a Bologna. Collabora con la Rai come consulente storico e autore di documentari.

Margherita Chiarenza è coordinatrice pedagogica da molti anni, gia’ componente del CDA precedente, oggi ricopre il ruolo di supervisore pedagogico, organizzativo e gestionale nei servizi educativi 0/6 in convenzione con l’Istituzione Scuole e Nidi dell’Infanzia del Comune di R.E. gestiti dalla Coop. Proges e presta attività di formazione sulla cultura educativa 0/6 anni sul territorio nazionale ed estero e di consulenza pedagogica rivolta alle famiglie.

Alessandra Landini è Dirigente scolastico dell’I.C. A. Manzoni di Reggio Emilia dal 2019, PHD in Scienze Umane, con una tesi in Didattica della fisica, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Si è specializzata in “Psicopedagogia e Rieducazione Scolastica dei Disturbi Specifici di Apprendimento” e ha conseguito il Master in “Organizzazione E Gestione Delle

Istituzioni Scolastiche In Contesti Multiculturali” per Dirigenti, presso l’Università degli Studi di Bologna. Cultore di Materia di Didattica Generale presso Unimore, è docente a contratto presso l’ateneo. Capofila della Rete delle Scuole dell’Infanzia statali della città di Reggio Emilia, dal 2023 è Membro del Comitato Tecnico Scientifico per la scuola Diffusa e di Comunità (learning hub)

Yabre Abdou, nato in Burkina Faso. Arrivato direttamente a Reggio Emilia dove vive tutt’oggi con la famiglia, dal 2010 è attivo nell’associazione dei Burkinabè di Reggio Emilia ed Emilia Romagna (Abreer odv) di cui oggi è il segretario. Diplomato come perito elettrotecnico, dal 2012 al 2019 è stato eletto come delegato in Italia al Consiglio Superiore dei Burkinabè dell’Estero (CSBE), un’organizzazione istituzionale del Ministero degli Affari Esteri del Burkina Faso che funge da ponte tra la comunità e le autorità diplomatiche nei paesi di accoglienza. Ha collaborato con cooperative, scuole, prefetture e centri di accoglienza sul territorio italiano come mediatore culturale e linguistico ed oggi continua la collaborazione con la cooperativa Dimora d’Abramo.

Emanuela Gallingani è laureata in Scienze dell’Educazione, da quasi trent’anni lavora in ambito educativo e sociale, come responsabile dell’area educativa e Vice Presidente della Cooperativa Sociale “S.G.Bosco, che sviluppa progetti educativi rivolti a bambini, bambine e giovani all’interno degli spazi dell’Oratorio Cittadino “Don Bosco” a Santa Croce e in alcuni luoghi della provincia di Reggio Emilia.