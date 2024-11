I Ciocapiat ed la Vintarola domenica si esibiscono a Limidi

Domenica 10 novembre 2024, alle 16:00 presso la Sala 1° piano del Centro Polivalente di Limidi (via Papotti n. 18), si esibiranno nel loro CABARET “I CIOCAPIAT ed la VINTAROLA”: un divertente spettacolo per tutti composto da scenette, dialoghi, monologhi e canzoni. Un’occasione per passare una domenica in piacevole compagnia facendo alcune risate!

Si evidenzia che la performance della compagnia carpigiana è interamente in dialetto, ben comprensibile da chi conosce un dialetto emiliano.

L’evento fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).

Fa seguito all’apprezzatissimo concerto di Ognissanti del complesso i Flexus che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico con l’esaurimento tutti i posti disponibili. Gli organizzatori esprimono il loro rincrescimento per quei cittadini che non sono riusciti ad assistere all’evento per mancanza di spazio.

A seguire la programmazione prevede, per venerdì 29 novembre 2024 alle ore 21,00 presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI, la presenza del GRUPPO SOTTOVOCE con LETTURA E INTERPRETAZIONE DI BRANI e CANTI POPOLARI eseguiti dal coro delle MONDINE in collaborazione con il centro ANTIVIOLENZA di Terre d’Argine.