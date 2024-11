Gli atleti di Reggiana Nuoto al “4° Trofeo Coopernuoto”

Secondo appuntamento stagionale per la squadra di Reggiana Nuoto che domenica scorsa, 3 novembre, ha partecipato al gran completo al “4° Trofeo Coopernuoto”, svoltosi in vasca corta, presso la piscina O. Campedelli di Carpi (MO). Ventitré le società che hanno preso parte al meeting, ideato per le categorie ‘Ragazzi’, ‘Junior’ e ‘Assoluti’. Nella classifica a squadre Reggiana Nuoto si è piazzata all’ottavo posto, Coopernuoto al primo.

Alla loro prima gara stagionale tutti i partecipati reggiani hanno ottenuto risultati in linea con i loro personali e con la condizione non ancora eccellente per via del carico di lavoro.

Da sottolineare, in particolare, le prestazioni di Nicolò Baldi (categoria ‘Ragazzi 14’) che, alla prima occasione, strappa due pass per la partecipazione ai “Campionati Italiani di Riccione”, che si terranno a fine marzo, rispettivamente nei 50 stile e nei 100 farfalla, dove si piazza al secondo posto dell’intera categoria ‘Ragazzi’ (con il tempo di 24”86 e di 59”46).

Da menzionare anche: Gianpaolo Benelli, oro nei 200 stile libero (Ragazzi); Matteo Galeotti, argento nei 200 stile libero e oro nei 100 (Ragazzi); Chiara Artioli, bronzo nei 100 misti (Ragazzi).

Alla manifestazione natatoria, che ha registrato il sold out di iscrizioni, hanno partecipato anche Sofia Morini e Chiara Tarantino, olimpioniche a Parigi, Ilaria Cusinato, olimpionica a Tokyo, e Lorenzo Glessi, nazionale.