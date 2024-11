Al via il nuovo progetto “La scuola in comune” per promuovere il dialogo tra le scuole e le istituzioni locali

In questi giorni, il vice sindaco e assessore alla scuola Chiara Lanzoni, ha inviato a tutte le scuole di ogni ordine e grado con sede nel comune di Guastalla, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori, l’invito ufficiale a partecipare al progetto “La Scuola in Comune”, un’iniziativa pensata dalla nuova Giunta per promuovere il dialogo tra le scuole e le istituzioni locali.

“Questo progetto – si legge nella lettera indirizzata a dirigenti e referenti scolastici – intende offrire ai bambini/alunni l’occasione di visitare gli uffici del Comune, di incontrare l’Assessore alla Scuola e, qualora fosse presente, il Sindaco con l’obiettivo di dar vita ad un momento di conoscenza e di confronto aperto su temi rilevanti per la nostra comunità, durante il quale i partecipanti potranno porre domande, esprimere le proprie opinioni e conoscere da vicino il funzionamento dell’istituzione”.

Gli incontri si terranno presso la sede del Comune di Guastalla in Piazza Mazzini, in data da concordare. Per le scuole dell’infanzia e le classi di scuola primaria distanti dal centro, il Comune garantirà il servizio di trasporto.