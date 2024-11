Viale Gramsci a Mirandola, riqualificata l’area dell’ex galleria commerciale post sisma

Il Comune di Mirandola ha completato un significativo progetto di bonifica e riqualificazione che ha interessato l’area sulla quale sorgevano la Galleria “Gialla” e altre attività commerciali delocalizzate post sisma lungo Viale Gramsci, in zona ex Zuccherificio. Questo intervento, interamente finanziato da risorse comunali e progettato dallo Studio Paesaggistico Roberto Malagoli (Ma.Ma), è stato pensato per trasformare una “cicatrice” lasciata dopo il terremoto del 2012 in un’occasione di valorizzazione di questa zona ad alta vocazione commerciale.

L’intervento, che ha previsto la rimozione delle macerie e delle sottostrutture relative ai container delle attività delocalizzate, ha migliorato le prestazioni idrauliche e incrementato il verde urbano, offrendo ai cittadini uno spazio più gradevole e fruibile. E’ stata scelta una particolare soluzione, definita “Giardino xerofitico”, che prevede numerose essenze arboree e a basso impatto manutentivo, il tutto a cornice di un invaso utile alla laminazione delle acque meteoriche durante le piogge intense, con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti in questa zona già caratterizzata da forti criticità. Un intervento che si è andato a raccordare alla precedente tombinatura del lato nord di Viale Gramsci, in cui è convogliato lo scarico delle acque.

Un’opera in grado di contribuire all’incremento del Patrimonio erbaceo e arboreo, attraverso la piantumazione di essenze, anche ornamentali come “Fior di Orchidea”, “Verbena” e “Penniseto”, in grado di valorizzare la qualità dell’ambiente urbano, in una zona di Mirandola sempre più attrattiva per attività e servizi. Il progetto è suddiviso in stralci funzionali (per complessivi €226.279,74), a partire dalla riqualificazione della ex Galleria e di via Maestri del Lavoro, in cui sono state effettuate ulteriori piantumazioni realizzate dalla ditta “Garden Vivai Morselli”.

“La volontà dell’Amministrazione è sempre stata quella di riportare decoro e valorizzare un’area d Mirandola che ospita attività e servizi e vede un continuo passaggio. Viale Gramsci è sempre stata una delle arterie di percorrenza principali e con la realizzazione della ciclovia del sole, asse eletto per raggiungere il centro città” – ha commentato il Sindaco Letizia Budri, a margine dell’inaugurazione del giardino, alla quale hanno partecipato i tecnici dello studio Ma.Ma., il CEAS “La Raganella” e due sezioni della scuola dell’infanzia S.Golinelli di Viale Gramsci, accolte dal presdiente del consiglio Antonio Tirabassi”.