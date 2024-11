Venerdì 8, lo spettacolo House we Left inaugura ‘Variazioni’, la stagione del Centro Teatrale MaMiMò

Quando, verso la metà del XVIII secolo, Goldberg compose le sue Variazioni per clavicembalo, non tutti compresero la portata della sua opera, relegandola ad un banale e ripetitivo esercizio tecnico. E quando due secoli più tardi Raymond Queneau diede alle stampe il suo Esercizi di stile, il pubblico più colto si deliziò della sua straordinaria abilità linguistica ma a lungo questa opera venne considerata intraducibile, restando un asettico divertissement intellettuale. La storia ci insegna che la portata di una nuova visione del mondo e del modo di fare arte spesso richiede tempo per essere elaborata e compresa e, forte di questa consapevolezza, il centro Teatrale MaMiMò intende chiamare la sua nuova stagione VARIAZIONI, aprendo così alla cittadinanza le porte delle Officine Creative Reggiane, nuova sede della compagnia ma anche luogo di ricerca, formazione, residenza e produzione.

La stagione 24/25 avrà inizio venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre con lo spettacolo HOUSE WE LEFT (produzione del Centro Teatrale MaMiMò, regia e drammaturgia di Alessandro Sesti), che ha già incontrato il pubblico nella scorsa rassegna ma che ancora non smette di stupire per la tematica affrontata e per la freschezza con cui questo viene fatto: Cecilia Di Donato (insegnante di teatro nell’Istituto Penitenziario di Reggio Emilia), accompagnata dalle musiche originali dal vivo dei Greasy Kingdom (Filippo Ciccioli, Debora Contini, Andrea Tocci), accompagnerà il pubblico lungo i corridoi e dentro le celle del reparto Orione, restituendoci le vite al limite di donne e transgender che hanno dovuto lasciare la loro casa e che ora, in carcere, lottano per ritrovarne una e ridare così un senso alla loro esistenza.

