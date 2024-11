Vede la Volante e tenta di nascondere la cocaina in bocca: 38enne denunciato a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato, mentre era impegnata in un consueto servizio di controllo del territorio, in via IV novembre ha notato un individuo che, alla vista della Volante, si è allontanato da un gruppo di soggetti con cui stava intrattenendo un dialogo, e ha tentato di far perdere le tracce.

Insospettivi da questo atteggiamento, gli operatori hanno deciso di fermarlo immediatamente al fine di identificarlo. Si trattava di un cittadino di origine nigeriana di 38 anni, con diversi precedenti, prevalentemente in materia di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione, addosso all’uomo veniva rinvenuta soltanto una cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio ma, grazie all’attenzione posta dagli agenti, gli stessi riuscivano a scoprire che l’uomo stava occultando qualcosa in bocca. Ad esplicita richiesta, infatti, l’uomo sputava diversi involucri di piccole dimensioni che, dopo gli accertamenti, risultavano contenere poco meno di due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Sulla base di quanto emerso e date le circostanze in cui è avvenuto l’intervento, il 38enne è stato accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con contestuale sequestro della droga e del denaro contante rinvenuto.