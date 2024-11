L’Unione Tresinaro Secchia cerca un responsabile per gli appalti

Il Servizio gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110 del Tuel, di un’unità di personale di alta specializzazione per il profilo professionale di funzionario responsabile della Centrale unica di committenza della stessa Unione. L’incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato della maggioranza dei sindaci dell’Unione Tresinaro Secchia (indicativamente giugno 2029).

Il funzionario avrà il compito di gestire, per conto dell’Unione e di tutti gli enti associati, gli appalti e le acquisizioni di lavori pubblici, servizi e beni, svolgendo preliminarmente le procedure di gara per l’affidamento di lavori e forniture del valore previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Il candidato ideale – si legge nel bando pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’Unione Tresinaro Secchia – “è in possesso di un elevato livello di conoscenze in materia di contratti pubblici”. Oltre al trattamento economico previsto dal contratto nazionale per il personale inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (23.212,35 annui lordi di stipendio tabellare) è prevista una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Tra i requisiti richiesti il possesso di un titolo di laurea (triennale o di primo livello, magistrale, specialistica, del vecchio ordinamento, magistrale a ciclo unico) attinente all’area umanistico–sociale o scientifico–tecnologica e di una “specifica professionalità conseguita all’esito di esperienza professionale, almeno triennale, svolta in organizzazioni ed enti o aziende pubbliche o in enti o aziende private o in altre attività professionali di particolare qualificazione, attinente all’incarico da ricoprire ed alla gestione delle procedure di gara”.

Modalità e requisiti richiesti possono essere consultati nella sezione Amministrazione trasparente area Bandi ci concorso) del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia. L’invio delle domande potrà essere effettuato unicamente attraverso il portale del reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/ – a cui si accede tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cia), Carta nazionale dei servizi (Cns) o identità digitale Idas – entro le 13 di lunedì 11 novembre con Codice procedura CU2024-41.

Dopo una valutazione dei curricula, verrà formata una rosa ristretta di candidati, non superiore a 5, che sarà trasmessa al presidente dell’Unione Tresinaro Secchia che, dopo colloqui di approfondimento, individuerà con proprio atto la persona da assumere. indicativamente entro il prossimo dicembre.