Corsi di grafica, sostenibilità e organizzazione di eventi a Formigine presso Hub in Villa

Hub in Villa è lo spazio di coworking realizzato nel 2017 nelle pertinenze di Villa Gandini. I professionisti possono accedere alla postazione a pagamento, oppure gratuitamente facendo domanda e presentando un progetto nel quale si impegnano a fornire contenuti, attività, corsi a favore della comunità formiginese (moduli per partecipare sul sito Internet del Comune, nella sezione Cultura).

In quest’ottica di restituzione, prendono avvio il 14 novembre alle 18.30 i corsi tenuti dai coworker di Hub in Villa.

Il primo ad iniziare sarà quello di Serena Seghizzi, volto alla realizzazione di una grafica web per un sito e-commerce tramite Figma. Per partecipare alle due lezioni del 14 e 21 novembre, è necessario essere muniti di un pc portatile, oppure richiederlo al momento dell’iscrizione che per tutti i corsi avverrà telefonicamente al numero 059 416 355, oppure scrivendo una email a giovani@comune.formigine.mo.it.

Il 28 novembre, sempre alle 18.30, si terrà una lezione tenuta dal grafico Andrea Leonardi su come applicare gli archetipi di Jung alla comunicazione di brand.

Il 13 e il 20 febbraio Martina Schiuma applicherà le tecniche del Life Design all’ambito della sostenibilità, guidando i partecipanti a sviluppare competenze di leadership sostenibile.

Infine, lunedì 3, 10 e 17 marzo il manager musicale Dario Mannino proporrà ai partecipanti di organizzare un vero e proprio concerto per uno strumento ad arco da offrire al pubblico formiginese nella cornice del Castello, e relativa masterclass presso la Casa della Musica.

I partecipanti avranno la possibilità di trascorrere un momento conviviale a cura del bar Pulp al termine degli incontri del 21 e 28 novembre, 20 febbraio e 17 marzo.