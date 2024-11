Bomporto celebra ancora una volta i Fratelli Sentimenti

Nell’ambito della Fiera di San Martino, mercoledì 6 novembre alle 21, presso il Teatro Comunale di Bomporto, avrà luogo un evento speciale dedicato alla storia e alla cultura sportiva locale, dal titolo “I Fratelli Sentimenti: disegni e racconti”. La serata rappresenta un tributo ai celebri Fratelli bomportesi, figure leggendarie e indimenticate del calcio italiano, originari della zona e simbolo di valori sportivi senza tempo.

Durante l’evento verranno presentate alcune anticipazioni esclusive del libro in uscita, “L’Alfabeto dei Sentimenti”, un’opera che promette di esplorare non solo le vite e le carriere sportive dei Fratelli Sentimenti, ma anche l’intera gamma di emozioni e valori che hanno contraddistinto la loro esperienza umana e professionale.

Il pubblico avrà, inoltre, la possibilità di immergersi nella loro storia anche grazie al video-documentario “Bomporto Fùtbal. Le vie dei Sentimenti” che, realizzato coinvolgendo le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Superiore Adolfo Venturi di Modena, ne ripercorre i momenti salienti e offre una prospettiva toccante delle loro vite e del loro impatto sul calcio italiano.

L’evento è realizzato in collaborazione con Mo’ Better Football, associazione impegnata nella valorizzazione dello sport come mezzo di espressione e crescita sociale, che ha promosso attivamente il progetto “L’Alfabeto dei Sentimenti”, insieme all’Amministrazione comunale di Bomporto, l’Istituto Storico di Modena, l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Istituto storico di Modena. .

Sarà un’occasione per vivere una serata di comunità all’insegna di sport e cultura, per riaffermare il legame con la storia e i valori che i Fratelli Sentimenti hanno portato avanti in Italia e nel mondo.