Tennis: Sporting Club Sassuolo, vittoria importante in A1

Domenica 03 novembre in campo la Serie A1 maschile di tennis e Sassuolo partecipa con la sua formazione maggiore: incontro casalingo con il Tennis Club Pistoia che termina 5 a 1 in favore dello Sporting Club.

Inizia alle 10 sul campo centrale in bolltex la sfida e il team di casa, guidato da Giulio Mazzoli, Federico Buffagni e Alessio Bazzani, schiera di seguito Enrico Dalla Valle, in ripresa dall’infortunio di due settimane fa, il tedesco Daniel Masur e i due vivai di casa Federico Bondioli e Mattia Ricci. Pistoia si presenta con la sua formazione migliore: il francese Marie, Leonardo Rossi, Lorenzo Vatteroni, Matteo Trevisan e Jacopo Landini. Match lunghi e combattuti da entrambe le parti e già dai singolari si vede che la sfida è accesa e nessuno vuole mollare punto su punto: Daniel sul campo principale supera il vivaio di casa Pistoia Leonardo Rossi solo 7/6 al terzo set, mentre Bondioli vince brillantemente Vatteroni 7/5 6/3 nonostante le due ore di match. Salgono in campo i singolari 1 e 4 ed entrambi partono in vantaggio il primo set, ma presto si complicano le cose: terzo set in favore per Enrico Dalla Valle che espugna il campo 6/3, mentre Ricci cede 6/4 contro Trevisan. In vantaggio di 3 – 1 si torna in campo per i doppi e le coppie di casa sicuramente più affiatate chiudono velocemente le partite con un netto 5 – 1 in favore dello Sporting Club Sassuolo. Con questa vittoria si ribalta la classifica del girone 3 che vede adesso il TC Rungg al primo posto con 10 punti, Sassuolo a 8 punti e TC Parioli a 7, quindi l’ultima giornata diventa decisiva per le sorti del campionato.

Serie A2 poco può fare in trasferta a Firenze contro il TC Match Ball, circolo primo in classifica del girone 3 e che cerca velocemente la promozione nella serie maggiore. Buon esordio per il vivaio di casa Alberto Nicolini che gioca singolo e doppio, un’ottima partita per il leader Federico Marchetti che si arrende a Gianmarco Ferrari; meno solidi i doppi, complice anche la terra rossa outdoor su cui giocano gli avversari e a cui gli atleti dello Sporting Club Sassuolo non sono abituati.

Prossimo appuntamento domenica 10 novembre per la Serie A1 dello Sporting Club Sassuolo con l’ultima e decisiva giornata in trasferta a Bolzano presso il TC Rungg: in caso di vittoria potrebbe significare primo posto in girone e tabellone play off tra i migliori 4 team in Italia. Sesta giornata in casa per la Serie A2 con il Tennis Club Colle Degli Dei: l’ingresso al circolo è aperto a tutti e l’inizio dei match è fissato per le ore 10.00 con i quattro singoli, nel pomeriggio a seguire i doppi.

5° giornata – Girone 3 – Serie A1 maschile

Sporting Club Sassuolo vs TC Pistoia 5/1

Enrico Dalla Valle vs Jules Marie 6/3 4/6 6/3

Daniel Masur vs Leonardo Rossi 6/3 6/7 7/6

Federico Bondioli vs Lorenzo Vatteroni 7/5 6/3

Mattia Ricci vs Matteo Trevisan 6/0 6/7 4/6

Bondioli – Masur vs Marie – Landini 6/3 6/4

Dalla Valle – Ricci vs Rossi – Vatteroni 6/4 7/5

5° giornata – Girone 3 – Serie A2 maschile

TC Match Ball Firenze vs Sporting Club Sassuolo 6/0