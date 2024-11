Scomparsa Vantaggi, Severi (FI): ‘Protagonista del passato e del futuro di Sassuolo, vicini alla famiglia’

‘Con Franco Vantaggi scompare una delle figure chiave e simbolo nella crescita dell’industria ceramica sassolese e quindi italiana e mondiale. Nel suo ruolo rilievo alla direzione di Assopiastrelle poi Confindustria Ceramica, a tutela ed in rappresentanza della industria sassolese, Franco Vantaggi si è sempre distinto per il sue doti umane e professionali, unite ad un immancabile sorriso ed una attenzione particolare per le persone.

Per questo, come le grandi figure legate allo sviluppo e al successo dell’industria ceramica sassolese, Franco Vantaggi rimarrà protagonista non solo del passato ma anche del futuro della nostra economia.

Umanamente ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

Claudia Severi – Forza Italia Sassuolo