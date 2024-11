Roberta Fulci alla Biblioteca Crovi il 6 novembre per Autori in Prestito

Mercoledì 6 novembre fa tappa alla Biblioteca Crovi di Castelnovo il ciclo di incontri “Autori in prestito”, la rassegna curata dallo scrittore Paolo Nori, che prevede la presenza di autori (scrittori, attori, musicisti, artisti visivi) che dispensano consigli di lettura, visione e ascolto sulla base di una propria esperienza e background personali.

Mercoledì alle ore 21, la Biblioteca Crovi nella sede di via Sozzi ospiterà Roberta Fulci, matematica di formazione, redattrice e conduttrice a Radio3Scienza, autrice insieme a Vichi De Marchi di “Ragazze con i numeri” (Editoriale scienza, 2018) e di “Ragazze per l’ambiente” (Editoriale scienza, 2018). Il suo ultimo libro è “Il male detto. Che cosa chiamiamo dolore” (codice, 2023). Afferma l’Assessora alla Cultura di Castelnovo Erica Spadaccini: “Anche quest’anno abbiamo aderito a questa importante iniziativa che coinvolge le biblioteche delle province di Reggio Emilia e Modena. Un modo per condividere pensieri, sentirci parte di un tutto e, proprio per questo, continuare nel perseguire l’idea necessaria di abbattere quella barriera mentale/geografica secondo la quale “siamo sempre troppo lontani” per le cose belle. Personalmente sono molto felice che l'”autore in prestito” sia un’autrice e che il suo mondo sia quello della scienza. La reputo una grande occasione e un altro piccolo passo per l’abbattimento di un’ulteriore barriera: quello del gender gap in ambito scientifico. Esorto, quindi, anche genitori, ragazze e ragazzi a essere con noi in questa serata”.