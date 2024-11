Quando i dati discriminano: mercoledì al Reggio Film Festival arriva Donata Columbro

I dati e le statistiche, spesso percepiti come oggettivi, possono in realtà nascondere pregiudizi.

I dati perpetuano disuguaglianze o possono combatterle?

Per ragionare su queste attualissime questioni mercoledì 6 novembre alla Multisala Novecento di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, nell’ambito del Reggio Film Festival la divulgatrice scientifica Donata Columbro sarà protagonista di un confronto con Nick Giacché e Ottavia Dallaglio (Digital Freaks).

A seguire, selezione ufficiale di cortometraggi internazionali in concorso, dalle sezioni Errori e Spazio Libero.

«Allégresse, dal Belgio, ci mette in guardia dal disperdere le ceneri di uno sconosciuto per errore» spiega il Direttore Artistico Alessandro Scillitani «Il francese Je rentre è ambientato all’epoca del lockdown e racconta le peripezie di un ragazzo che si incontra con l’amante cercando di nascondere le tracce alla moglie. Lo spagnolo La ley del mas fuerte racconta quanto sia necessario non fidarsi delle apparenze. Il corto Broken Wings, una produzione che vede coinvolte Indonesia, Singapore ed Emirati Arabi Uniti, vede protagonista Ludovico Einaudi, testimonial di una battaglia per sensibilizzare contro il bracconaggio degli uccelli nelle foreste asiatiche. L’italiano Benzina ha per protagonisti Carolina Crescentini e Riccardo De Filippis in una delicata storia di amore e distributori. Il tedesco Asche è un’anteprima internazionale, sarà presentato per la prima volta al pubblico al Reggio Film Festival e racconta la storia struggente di una donna vittima di un attentato in cui hanno perso la vita tutti i suoi cari. La donna cercherà di riconciliarsi con il proprio passato provando a perdonare proprio la persona che le ha tolto tutto. Lo svizzero Been there, che porta la firma inconfondibile della regista Corina Schwingruber Ilic, descrive la smania di viaggiare per farsi i selfie nei luoghi raggiunti».

Saranno inoltre presentati due brevi spot d’autore provenienti dall’archivio storico del Parmigiano reggiano: uno avrà per protagonista Giorgio Gaber, l’altro avrà una curiosa ambientazione medievale.

Donata Columbro è giornalista, divulgatrice e scrittrice. Per il suo modo accessibile e inclusivo di divulgare la cultura dei dati è stata definita una “data humanizer”. Collabora con diverse testate tra cui «SkyTG24», «L’Indiscreto», «Internazionale» e «La Stampa», per cui cura la rubrica Data Storie. È docente a contratto per l’università Iulm di Milano e per l’università della Svizzera Italiana a Lugano. Insegna data journalism al Master di giornalismo di LUISS e tiene un corso di Data Storytelling per la Scuola Holden. Ogni mercoledì pubblica una newsletter su dati, algoritmi e tecnologia. È autrice dei libri Ti Spiego il Dato (Quinto Quarto 2021), Dentro l’Algoritmo (effequ 2022) e Quando i dati discriminano (Il Margine 2024).

La Multisala Novecento si trova in via del Cristo 5 a Cavriago (RE).

Ingresso libero e gratuito.

Info sul Reggio Film Festival e programma completo: http://www.reggiofilmfestival.it/.