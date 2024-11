Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte; sulla pianura e nelle valli visibilità ridotta al mattino e nelle ore serali per foschie e nebbie, poi in sollevamento e dissolvimento. Temperature in generale diminuzione: minime comprese tra i 7 gradi sulle aree di pianura e i 9 gradi sulla costa e massime attorno a 15 gradi. Venti deboli, di direzione variabile. Mare poco mosso.

(Arpae)