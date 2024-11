Parte a Scandiano la rassegna “La parola agli scienziati”

Telemedicina, neuroscienza, intelligenza artificiale applicata alla cura e l’eterno rapporto tra uomo e natura. Sfide nuove e antiche, che mettono l’essere umano davanti alla scienza in un rapporto che cerca costantemente un giusto equilibrio, ma che ai giorni nostri diventa ancora più complesso da decifrare. Per poter districarsi in mezzo a tutto questo, il Comune di Scandiano lancia quattro appuntamenti gratuiti denominati “La parola agli scienziati” con altrettanti ospiti illustri.

Inaugurerà il percorso la senatrice a vita Elena Cattaneo, professore ordinario all’Università degli Studi di Milano dove dirige il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative e Accademica dei Lincei. La senatrice Cattaneo terrà una lezione su “Storie di vita e di ricerca” venerdì 8 novembre in sala Bruno Casini, via Diaz 18/B. Un’occasione rara per ascoltare una delle scienziate più stimate d’Italia.

Altri tre appuntamenti si susseguiranno fino a gennaio.