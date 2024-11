In novembre tornano gli appuntamenti di “Giallo in rocca” a Castelnovo Sotto

Misteri, delitti, indagini, indizi e tanta suspense a Castelnovo di Sotto, che si prepara ad ospitare il ritorno di un fortunato ciclo di incontri dedicato al brivido. “Giallo in Rocca” è il titolo della rassegna di conversazioni, giunta quest’anno alla quinta edizione, e che avrà come protagonisti cinque tra scrittori, redattori, giornalisti e autori di podcast, divisi in tre incontri, che avverranno in novembre nella sala del Consiglio comunale.

Il primo appuntamento sarà venerdì 8 novembre, alle 21, con lo scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster Paolo Roversi.

Mercoledì 13 novembre, alle ore 18.30, sarà ospite della rassegna il giornalista e autore di podcast Marco Maisiano.

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 27 novembre, alle ore 21, con l’autrice di podcast Valentina Poddighe, lo scrittore e autore di libri e podcast Antonio Iovine e il redattore e consulente editoriale Tommaso de Lorenzis. Modererà l’incontro la giornalista del Resto del Carlino Francesca Chilloni.

Giallo in Rocca è organizzato dal Comune di Castelnovo Sotto in collaborazione con Arci Reggio Emilia.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0522.682533 o scrivere a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.