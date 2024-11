Si informa che il concerto previsto il 31 ottobre all’Europauditorium di Bologna, rinviato a causa di uno stato influenzale che ha colpito LUCIANO LIGABUE, sarà recuperato domenica 1 dicembre al Teatro Europauditorium.

I biglietti acquistati per i concerti di Bologna, Piacenza e Mantova resteranno validi per le nuove date. Qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 15 novembre.

Maggiori informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it