Federpubblicità sulla finanziaria: “Digital Tax iniqua e sbagliata”. Il presidente Varetto chiede modifiche

Grande interesse per l’incontro sulla pubblicità “Aspettando Carosello” che si è svolto nei giorni scorsi presso la sede Confesercenti di Modena e che ha visto la presenza sia di alcuni autori, da Clod a Loretta Magnani che di parenti di illustri autori dell’epoca. Nell’intervento conclusivo sull’evoluzione della pubblicità, Claudio Varetto, Presidente Provinciale e Nazionale di Federpubblicità, l’organizzazione di Confesercenti che riunisce gli operatori pubblicitari, è intervenuto in merito alla Digital Service Tax, chiedendo al Governo modifiche sulla norma.

Per Claudio Varetto “la Digital Service Tax in Italia, detta anche Web Tax, da come si delinea con la legge di bilancio approvata alcuni giorni fa, è iniqua, ingiusta e sbagliata e andrà a danneggiare soprattutto le piccole imprese.”

L’imposta del 3% sarà applicata senza più alcun limite di ricavo a tutte le imprese che usano la rete per la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai loro gestori e anche la trasmissione di dati ricavati dagli utenti.

“Innanzitutto, – ha spiegato Varetto – non si tratta di una tassa sull’e-commerce, come la maggior parte pensa. Si applica invece ai servizi digitali (siti, piattaforme, app…) e alla pubblicità online. Esisteva già precedentemente e, come era costruita, aveva una sua logica. Fino ad ora veniva infatti applicata a chi raggiungeva un determinato fatturato di milioni di euro a livello globale, di cui più di 5,5 milioni di euro in Italia. Era quindi un’imposta rivolta ai grandi player con sede all’estero (OTP) che attualmente già detengono da soli la maggior parte del mercato pubblicitario digitale in Italia. La tassa era stata quantificata in un 3% del fatturato, e non sull’utile, perché, essendo aziende internazionali, l’utile viene tassato nella sede fiscale dove risiedono, quasi sempre non in Italia. La nuova manovra, togliendo le soglie di fatturato, estende così la tassa a tutto il mercato italiano digitale, fatto di piccole aziende, molte piccolissime, anche molte partite Iva individuali, che già sono gravate attualmente da molte imposte, essendo residenti in Italia”.



“Quindi, invece di incentivare lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, vengono così tassate ulteriormente le piccole imprese italiane con un’imposta aggiuntiva che, ripeto, è sul fatturato e non sull’utile. Così si rendono sempre meno competitive le nostre aziende, favorendo ulteriormente quelle internazionali. Tra l’altro comunque l’e-commerce in Italia è già tassato al 40% e non sono solo Amazon &C, ma anche i piccoli negozi che fanno vendita su articoli particolari, per gli agriturismi che vendono prodotti di propria produzione o società di trasporto anche pubbliche che vendono biglietti tramite siti online.”

“Inoltre – ha aggiunto Varetto – così si va a colpire tutta la filiera. Interi comparti del Paese, agenzie di comunicazione, editoria, informazione, vengono messi in seria difficoltà. Aziende come Amazon hanno tutto: rete, vendita, pubblicità etc. Ma i soggetti italiani ritassati sul fatturato, neanche su quanto incassato, sono soggetti che offrono servizi. Se si vuole estendere a tutti quelli che fanno e-commerce la formulazione della norma va chiarita in linea con quanto disposto dalla norma UE che colpisce le big tech per salvaguardare le imprese europee. Tra l’altro così si tassano anche i fornitori della digitalizzazione della PA (pensiamo agli SPID, ai fascicoli elettronici, etc.) aumentando anche le spese stesse dello Stato.”

“Le attività online e offline sono attualmente integrate e su questi servizi le Agenzie di comunicazione fatturano e pagano IVA e tasse. Resta perciò incomprensibile che in totale difformità rispetto alla formulazione della norma europea non si distingua tra e-commerce e attività di produzione dei contenuti per la rete e i social. A nome degli iscritti al mio sindacato, di tutti gli operatori e per il bene del Paese stesso, chiedo con forza che la Digital Service Tax venga modificata, in linea con la normativa UE” ha concluso Varetto.