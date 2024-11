Un’automobile ed una casetta in legno distrutte da un incendio a Scandiano

Questa mattina poco dopo le 11:00, i Vigili del fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti a Scandiano per l’incendio di una casetta in legno nel cortile di un’abitazione.

L’incendio ha completamente distrutto la casetta, composta da tre vani e adibita a ricovero attrezzi, e un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. L’intervento si è concluso dopo circa due ore. Le cause che hanno innescato il rogo non sono state accertate, si esclude comunque il dolo. Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale di Scandiano.