Questa mattina poco prima delle 8:00, personale del distaccamento di Sassuolo e Pavullo dei Vigili del fuoco e l’automezzo di supporto dalla Centrale di Modena con autobotte, sono intervenuti per l’incendio di una abitazione nel Comune di Prignano sulla Secchia in via Pescarolo 2537/5. Una stanza è risultata inagibile; gravi danni agli arredi. Non si segnalano feriti.