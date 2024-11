Il Sindaco di Toano Leonardo Perugi ricorda Sonia Gualtieri

Sulla scomparsa della Direttrice del Distretto sanitario di Castelnovo Monti, al quale fa riferimento tutto il territorio appenninico, interviene il Sindaco di Toano, Leonardo Perugi:

“Oggi siamo in tanti a piangere la scomparsa di Sonia: era una professionista estremamente preparata e attenta, che durante la sua attività come Direttrice del distretto ha dovuto attraversare momenti estremamente difficili come ad esempio la pandemia Covid, e lo ha fatto con grande attenzione e vicinanza alle comunità appenniniche. Ma Sonia è stata ancor prima una persona splendida, sempre disponibile, sorridente, capace di lavorare per il bene complessivo del nostro territorio. Ho avuto modo di capirlo anche nel periodo pur breve da quando sono stato eletto Sindaco, in cui aveva già problemi di salute, che però non hanno spento il suo sorriso e le sue doti umane così profonde. La ricorderemo con grande affetto”.