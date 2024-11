Berardi ritorna da dove eravamo rimasti

Domenico Berardi è tornato a giocare dal primo minuto ed è tornato, come ci aveva abituato in tanti anni di serie A, ad essere determinate.

Contro il Mantova in una partita complessa e per niente scontata, il nostro Mimmo nazionale si è procurato al 63’ un calcio di rigore che poi ha anche trasformato portando così il Sassuolo nel club esclusivo delle prime tre che di fatto hanno staccato tutti gli altri.

Menzione speciale oggi anche a Satalino che nuovamente tra i pali di fatto non si è scordato come si fa ad essere determinanti almeno in paio di occasioni in cui gli ospiti hanno provato a farci male.

La squadra di Fabio Grosso si è saputa coprire e difendere in una partita che nel linguaggio calcistico viene definita “sporca”. Il tipico match dal quale si esce vivi solo con tanto sacrificio in tutti i riparti.

Il prossimo impegno dei neroverdi sarà sabato 9 novembre alla 15:00 allo stadio Druso di Bolzano contro un Sudtirol che di certo ha una gran fame di vittoria dal momento che i tre punti li ha visti una sola volta in questo campionato.

Concludendo con la notizia più bella (oltre alla vittoria naturalmente) con quella di oggi il numero 10 dei neroverdi segna il cento trentacinquesimo gol in carriera. Roba decisamente seria.

Claudio Corrado