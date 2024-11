Il premio Sciocola’ d’oro ai Modena City Ramblers

Sciocola’ d’oro, il prestigioso premio dedicato a personaggi legati alla città di Modena che si sono distinti per le loro doti, contribuendo a promuovere e dare lustro alla città viene conferito per la prima volta a un gruppo musicale: sono i Modena City Rambler’s, da 33 anni insieme, che da una passione comune per la musica folk irlandese hanno coniato il proprio genere, che definiscono combat-folk, ovvero un rock con contaminazioni punk.

La musica ha delle eccellenze così rilevanti a Modena, un’importanza diversa dello stare assieme. Cosa rispondono i Modena City Rambler’s a questa affermazione? “L’Emilia è sempre stata all’avanguardia per la musica rock, si può dire che si sia costituito qui un circolo virtuoso tra locali che promuovono questo genere e sale di registrazione ad hoc, ma i cantanti e i compositori sono spesso aiutati anche da tutte le feste che vengono celebrate nella regione, tra sagre e feste di paese – spiegano – E proprio la convivialità è stato il motore fondamentale di aggregazione e di coinvolgimento del pubblico per il nostro gruppo, che ha cercato anche di sensibilizzare la comunità girovaga che condivide i nostri valori. Siamo stati in Palestina e collaboriamo con continuità con tanti associazioni, come Amnesty International.”

Appuntamento fino a domenica 3 Novembre tra le vie del centro di Modena con Sciocola’ il festival dedicato al cioccolato artigianale. Una kermesse cultural gastronomica dove si alterneranno showcooking, degustazioni e un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati al dolce più voluttuoso e amato da grandi e piccoli, che aromatizzerà la città di Modena trasformandola nella capitale del gusto, della cultura, della musica e della sperimentazione.