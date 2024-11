Il Bologna ritrova la vittoria al Dall’Ara, Lecce battuto 1-0

BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo quattro pareggi interni il Bologna ritrova la vittoria al Dall’Ara, tre punti che mancavano, in campionato, dal 1° aprile scorso, quando i felsinei si imposero per 4-0 sulla Salernitana. Il Lecce ha opposto resistenza fino a 5′ dalla fine, poi si è arreso al gol di Orsolini e all’ennesimo cross di Miranda che, soprattutto nella ripresa, ha messo dalla sinistra tanti traversoni non sfruttati dagli attaccanti rossoblù. Pronti e via e scende subito De Silvestri per il colpo di testa di Castro, Falcone alza in angolo. Rossoblù reattivi e veloci, il Lecce resiste. Ndoye è tarantolato e costringe Pierotti alla difensiva poi al 17′ effettua un tiro-cross con palla alta di poco. Al 22′ blitz giallorosso con Dorgu per Pierotti che non ci arriva per una frazione di secondo. Due minuti e Pierotti premia Dorgu, assist per Krstovic ma Ravaglia è pronto a parare. Al 33′ il Lecce segna ma il gol di Rafia viene annullato per un fallo di Dorgu su Lucumi. Sull’altro fronte Ndoye lancia Castro, Falcone esce e spazza. Il Bologna insiste. Odgaard cade in area a contatto con Ramadani (36′), Collu fa segno di sorvolare. Aumenta la pressione rossoblù. Odgaard per Ndoye, Ramadani chiude in angolo in extremis. Al 41′ urlo strozzato in gola per il Bologna. Cross di Miranda, deviato da Ramadani, respinto da Falcone, Freuler da due passi fallisce il tocco in rete mandando la palla alta. Nel recupero De Silvestri impegna Falcone. Nella ripresa pronti via e Krstovic manda alto (4′) poi Miranda spedisce fuori non di molto sugli sviluppi di un angolo. Fabbian dà linfa all’attacco felsineo, Krstovic riceve da Pierotti e tira (30′) ma Beukema respinge il pericolo. Miranda continua a collezionare cross da sinistra, Orsolini crossa per Fabbian, Falcone blocca senza problemi. A 5′ dalla fine cross di Miranda per Orsolini, colpo di testa e Falcone è battuto. Si chiude così, con il Dall’Ara in festa e con l’amarezza giallorossa per un punto sfumato in extremis.

