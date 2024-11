2 novembre, a San Cataldo l’omaggio a defunti e caduti

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il comandante dell’Accademia militare generale di divisione Davide Scalabrin, insieme alle autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e dell’Anpi, hanno partecipato alle celebrazioni che si sono svolte nella mattina di oggi, sabato 2 novembre, al cimitero monumentale di San Cataldo. Insieme a loro, la prefetta di Modena Fabrizia Triolo; erano, inoltre, presenti il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, il rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro, la questora Donatella Dosi, i comandanti provinciali dei Carabinieri Lorenzo Ceccarelli e della Guardia di Finanza Gianluca Capecci.

Dopo la messa a suffragio dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, celebrata dall’Arcivescovo di Modena – Nonantola Erio Castellucci, la cerimonia è proseguita con l’omaggio ai caduti con l’accensione di lampade votive e la deposizione di una corona sul granito dei Caduti della Prima Guerra Mondiale e di mazzi di fiori al sacello dei caduti dell’Accademia militare, al famedio dei caduti della Guerra di Liberazione, ai sacelli dei caduti del Presidio militare di Modena e della Seconda Guerra mondiale 1940-45.

Le celebrazioni continueranno sabato 4 novembre in occasione della Festa dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate. Alle 12, al monumento dei Caduti di viale Rimembranze è in programma la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro (l’ammaina bandiera sarà alle 16.30).

A seguire, alle 12.20 nella sede della prefettura di viale Martiri della Libertà 34 è prevista la deposizione di una corona alla lapide di Ferdinando Ruffini, sottoprefetto del Frignano che durante la Prima Guerra mondiale rifiutò l’esonero per arruolarsi, come capitano dei bersaglieri, cadendo in combattimento a San Michele del Carso il 6 novembre 1915.

Alle 12.45, sempre alla presenza delle autorità, una corona sarà deposta al Sacrario della Ghirlandina per ricordare i caduti nella Resistenza.

Nel manifesto promosso dalle istituzioni modenesi insieme alle associazioni combattentistiche d’arma e partigiane si esprime “la più severa condanna della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina che la vede costretta a combattere per mantenere il diritto di essere un Paese libero, sovrano e autodeterminato” e si auspica “che si giunga al più presto a una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese per arrivare ad avere due popoli e due Stati”. Viene chiesto quindi “a tutte le parti in conflitto l’immediato cessate il fuoco e che si ponga fine all’intollerabile sofferenza imposta alle popolazioni civili”.

I Combattenti, i decorati al Valor militare, i familiari dei caduti e dispersi in guerra, i mutilati e invalidi e le vittime civili di guerra, i protagonisti della guerra di Liberazione e della Resistenza, i reduci dalla deportazione, dall’internamento e dalla prigionia, inoltre, nel manifesto sottolineano di rivivere “nel 106° anniversario dell’Unità nazionale e nel 76° anniversario della Carta costituzionale l’orgoglio del popolo italiano e dei militari italiani che, con la lotta al nazifascismo, hanno restituito libertà e dignità al Paese”. E ribadiscono “l’importanza di trasmettere alle giovani generazioni la Memoria storica quale monito e testimonianza perché non si ripetano più gli orrori del passato e perché possano vivere e crescere nella pratica e nella cultura della pace, della democrazia e della libertà per riaffermare il valore della vita”.

Il messaggio si conclude manifestando “riconoscenza alle Forze armate, presidio delle istituzioni repubblicane, e a tutti i nostri militari impegnati nell’adempimento del proprio dovere in Italia e all’estero”.