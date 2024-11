I controlli della Polizia Locale della Bassa Reggiana nella notte di Halloween

Anche nella notte di Halloween la Polizia Locale della Bassa Reggiana ha assicurato un servizio di controllo mirato, per evitare che i festeggiamenti potessero degenerare in disturbi o, peggio, in atti vandalici. Nel servizio sono stati impegnati un ufficiale

e cinque operatori, che hanno presidiato i numerosi eventi organizzati sul territorio dell’Unione Bassa Reggiana, assicurandosi che tutto si svolgesse al meglio.

Nella seconda parte del turno, invece, ci si è concentrati sulla sicurezza stradale con i consueti controlli mirati contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Proprio per scongiurare quest’ultima ipotesi, il Comando si è dotato di appositi test rapidi in grado di individuare,

dalla saliva dei conducenti, l’eventuale assunzione di stupefacenti. Al servizio ha partecipato anche l’agente Argo, ormai entrato a pieno titolo nell’organico

del Comando, che con il suo fiuto ha analizzato veicoli e conducenti fermati, alla ricerca di stupefacenti, senza disdegnare qualche carezza elargita dai cittadini fermati o presenti agli eventi in Piazza.

Complessivamente, durante il turno di servizio sono stati controllati 98 veicoli e 120 persone, senza rilevare violazioni degne di nota.

“Anche questa notte – ha detto il Comandante Francesco Crudo – si è quindi conclusa nel modo migliore possibile, garantendo alla cittadinanza anche la nostra presenza per una migliore vivibilità del territorio”.