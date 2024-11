Cordoglio dell’AOU di Modena per la scomparsa del prof. Giovanni Battista Cavazzuti

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena si unisce al cordoglio della famiglia, dei colleghi e della comunità medico-scientifica per la scomparsa, lo scorso 30 ottobre 2024, del prof. Giovanni Battista Cavazzuti, primo Direttore dell’Assistenza Neonatale al Policlinico (1976 al 1999) e primo professore di questa specialità. Cavazzuti ha diretto anche la Pediatria dal 1986 al 1995.

Modenese, nato il 14 dicembre 1929, il prof. Cavazzuti si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1953 presso l’Ateneo geminiano. Allievo del prof. Renato Pachioli, è stato una delle figure più scientifiche più importanti a livello nazionale e internazionale. Nel 1955 è stato autore, insieme al suo maestro della prima monografia mondiale sugli spasmi infantili con ipsaritmia (poi denominata sindrome di West), una forma grave di epilessia dell’infanzia e la rispettiva terapia. Ha ricoperto diversi ruoli di grande prestigio all’interno dell’Ateneo e del Policlinico e in numerose Società Scientifiche.

Nel 1975 era stato tra i cofondatori, assieme al prof. Alberto Fois dell’Università degli Studi di Siena, della Società Italiana di Neuropediatria e nel 1976 della Société Européenne de Neurologie Pédiatrique, insieme ai prof. Gilles Lyon (Parigi) e Emilio Fernandez (Barcellona). Dal 1980 al 1984 diresse la Società Italiana di Neuropediatria e dal 1995 è membro della New York Academic of Sciences. E’ autore di 425 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere. Si è dedicato anche alla divulgazione storica. Tra i suoi lavori in questo campo, spicca la biografia di Riccardo Simonini, fondatore della Pediatria a Modena, pubblicata nel 2011 per il centenario della fondazione dell’Istituto Pediatrico Modenese “Pietro Silingardi”.

Cavazzuti è stato un pilastro della storia del Policlinico di Modena e della Sanità Modenese e Italiana.